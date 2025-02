El departament de Circulació del comú s’apropa a l’objectiu dels 80 empleats

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Actualment, la plantilla del servei de circulació d’Andorra la Vella està integrada per 73 efectius. La voluntat del conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, és que es pugui acabar el mandat amb 80 treballadors i per aquest motiu es van convocant de manera periòdica concursos per anar incorporant noves persones. És el cas del concurs de selecció que es troba en marxa actualment per proveir dues places vacants d’agent de circulació en formació.

L’edicte va ser publicat el 30 de gener i ahir va sortir publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) novament, ja que s’ha detectat un error de transcripció. Així, mentre que en el primer constava que els candidats tenen de termini fins al 5 de febrer per presentar-se al procés de selecció, en el BOPA d’ahir s’esmenta que el termini és fins al 26 de febrer.