Concurs d’idees per dissenyar les colònies d’Engolasters

El comú ha presentat les bases del concurs d’idees per a la concepció, disseny, distribució i optimització dels espais i els entorns d’Engolasters per destinar-los a casa de colònies i a l’organització d’activitats de lleure amb pernoctació per a tots els públics. L’objectiu és obrir el procés a tota la població, fins i tot a menors d’edat, sempre que tinguin l’autorització dels progenitors o representant legal.