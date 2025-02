Concert i xocolatada per recaptar fons per la recerca del càncer infantil

Cartell dels actes per recaptar fons per a l'hospital Sant Joan de DéuComú Canillo

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La investigació del càncer infantil ha portat el comú de Canillo a organitzar un acte solidari per recaptar fons per a l'hospital Sant Joan de Déu. La corporació ha anunciat aquesta tarda que hi haurà un concert del Cor de Rock d'Encamp i una xocolatada dissabte vinent a partir de les 16.30 hores a l'edifici Perecaus per aconseguir donacions per al centre mèdic especialitzat en tractaments contra el càncer en infants.

La donació mínima és de 2 euros i el comú doblarà l'import aconseguit amb la recaptació solidària. El cònsol canillenc, Jordi Alcobé, convida la ciutadania "a col·laborar en la lluita del càncer infantil i ajudar en la investigació d'aquesta malaltia en un dels centres de referència de la recerca com és el Sant Joan de Déu", segons assenyala en un comunicat.