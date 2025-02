El canvi de les categories encareix un 40% la taxa de terrasses

Els restauradors de la part alta de l’avinguda Carlemany, la plaça Coprínceps i el Clot d’Emprivat s’han trobat de la nit al dia que han de pagar el 40% més per posar la terrassa al carrer. I això que el comú no ha apujat gaire les quotes. L’increment és d’entre el 2% i el 3%, d’acord amb la inflació del 2024. Com s’explica, doncs, aquest misteri? La raó és ben senzilla. Aquestes zones, fins l’any passat de segona categoria, han passat a ser de primera categoria, tal com recull l’ordinació tributària per al 2025.

Amàlia Marquet és copropietària amb el seu germà, Guillem, del restaurant i botiga de productes d’alimentació delicatessen Marquet Gourmeterie, situat a la plaça Coprínceps. El 2024 va pagar poc menys de 4.000 euros al comú per instal·lar una terrassa de 46,5 metres quadrats a la plaça. La factura d’aquest any supera els 7.000 euros. “Estic d’acord a pagar impostos, però aquesta pujada no s’entén. Els clients dinen i sopen a la terrassa a l’estiu, i la resta de l’any n’hi ha que mengen a dins i surten a fer el cafè a fora. Amb un cafè no pago un augment de 3.000 euros l’any. M’agradaria saber com el comú justifica aquest increment”, va afirmar Marquet en declaracions al Diari.

L’augment de la factura per posar la terrassa al carrer en les zones que han passat de categoria 2 a categoria 1 ha indignat els restauradors. El sector no descarta mobilitzar-se per fer saber al comú que no estan d’acord amb els canvis. “Divendres vaig posar-me en contacte amb tots els comerciants de la plaça, fins i tot amb els que no tenen terrassa. Ens estem organitzant”, va assegurar Marquet.

ELS CANVIS

El 2024 la zona de categoria 1 anava de l’encreuament de Carlemany amb el carrer de la Unió al punt on l’avinguda es troba amb el carrer de la Constitució. Aquest any s’hi han inclòs el tram de Carlemany que puja fins al Museu Carmen Thyssen, la plaça Coprínceps i Sant Jordi, les avingudes Consell de la Terra i Nacions Unides, els carrers Copríncep François Mitterrand, de la Unió, del Valira, dels Paraires, dels Veedors i de la Consitució –el tram des de Carlemany fins a Nacions Unides–, el passeig de l’Arnaldeta de Caboet i els passatges Antònia Font Caminal i Bonaventura Mora Munt.

La quota per als comerços situats en zones de primera categoria és de 17,90 euros al mes per metre quadrat. En zona de segona categoria, és de 12,80 euros. En la de tercera, 11,85 euros. En la de quarta, de 10,15 euros, i en la de cinquena i última, de 6,25 euros. Un altre dels canvis és la reducció de la bonificació per a les terrasses permanents. L’any passat era del 40%. És a dir, només calia pagar el 60% de l’import. Aquest any és del 30%.

INCREMENT

1 AMPLIACIÓ DE LA ZONA DE CATEGORIA 1

La zona de primera categoria se circumscrivia, el 2024, a un tram de Carlemany. Ara s’ha ampliat a tota l’avinguda, la plaça Coprínceps i el Clot d’Emprivat.

2 LES QUOTES S’AJUSTEN A LA INFLACIÓ

Les quotes que s’han de pagar per posar terrassa són més altes o més baixes en funció de la zona. Els preus s’han ajustat a la inflació del 2024.

3 L’AUGMENT DE LES FACTURES INDIGNA EL SECTOR

L’augment de les factures indigna els restauradors de les zones afectades pel canvi de categoria. El sector s’està organitzant contra els canvis.