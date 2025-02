El comú convoca un concurs d'idees per planificar les colònies d'estiu a Engolasters

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Escaldes-Engordany ha convocat un concurs d'idees obert a tothom amb l’objectiu de donar una nova vida als antics espais de FEDA situats a Engolasters perquè puguin acollir les colònies d'estiu dels infants de la parròquia. Així ho han exposat aquest dimecres la cònsol major, Rosa Gili, i la consellera major i consellera de Recursos Humans, Acció Social i Vall del Madriu, Magda Mata, qui han assegurat que aquests espais en desús tenen un gran potencial per convertir-se en una infraestructura d'acollida que permeti als infants gaudir de la natura i desenvolupar activitats educatives en un entorn privilegiat. "No dubteu que es podria presentar aquí un equip d'arquitectes o d'altres tècnics, que segurament ho tindrien molt bé, però volíem que hi hagués també aquesta part d'aquella persona que s'estima el medi natural, que estigui acostumada a gestionar joves i portar grups, perquè aquells que hi hem treballat sabem que és important saber com funciona", ha assenyalat Gili. "A més, també ens semblava una oportunitat de participació ciutadana, en el sentit que puguin ser unes colònies per a tothom, que ens les puguem fer nostres i, per tant, aquesta és la motivació per la qual ho plantegem d'aquesta manera", ha afegit la mandatària comunal.

Els requisits bàsics del concurs estableixen que el projecte -que s'ha de dissenyar tenint en compte diversos diversos edificis així com un terreny de gairebé 9.000m2- ha de tenir una capacitat mínima per a trenta persones i ha d’incloure zones de pernoctació, cuina, menjador, espais d’higiene amb lavabos separats per gènere i adaptats per a persones amb discapacitat, una zona polivalent per a activitats i un espai de descans per als monitors. A més, es valorarà especialment que les propostes siguin sostenibles, eficients energèticament, innovadores i respectuoses amb el patrimoni històric de la zona. "Sí que hi ha les colònies d’Aina, a Canillo, que tenen molta demanda. L’oportunitat que teníem aquí nosaltres és, justament, a través d’aquests espais, la voluntat de poder crear una infraestructura que permeti que els joves i, fins i tot, els infants, tinguin l’oportunitat de pernoctar allà realment immersos en la natura, en un lloc excepcional", ha subratllat la cònsol major escaldenca, mentre afegia que el concurs està obert fins al 13 de març i els participants poden presentar els seus projectes en el format que desitgin, tot i que es demanarà una pàgina de presentació per facilitar una futura exposició pública de les propostes. "Es concediran tres premis: 2.500 euros pel primer classificat, 1.500 pel segon i 1.000 pel tercer", ha especificat Mata.

A més, Gili ha comentat que, per facilitar la participació, s’organitzaran visites guiades als espais disponibles perquè els interessats puguin conèixer de primera mà l’entorn i les infraestructures abans de presentar les seves propostes.

El comú estudia ampliar l'ús de l'equipament

Gili ha comentat que des del comú s'està discutint la possibilitat d'ampliar l'ús de les colònies més enllà dels nens, de tal manera que l'allotjament pugui estar disponible per a tot tipus de públic durant tot l'any, fora de l'època escolar. "També hem plantejat el tema d'un allotjament rural, però jo crec que primer hem de veure de què parlem. Ara tenim aquí com una llavor i, a partir d'aquí, segons com surti, veurem més clar cap on anem d'anar", ha comentat Gili. "És veritat que actualment ho hem pensat essencialment de cara als nens. A les escoles, moltes vegades es volen fer excursions, es volen fer sortides de dos o tres dies amb nens petits i no se sap gaire com anar... per tant, hi haurà una sortida en això on es permetrà als nens conèixer el patrimoni, la fauna, i la flora", ha afegit.