La capital repararà cinc quilòmetres de voravies

El comú d’Andorra la Vella repararà cinc quilòmetres de voravies malmeses de la parròquia en una actuació que s’emmarca en el pla integral que s’està duent a terme als punts més crítics de les vies de pas per millorar-ne l’estat i la seguretat de la població. El concurs públic per contractar una empresa privada per fer els treballs entre el març i el maig es publicarà demà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. La primera fase del pla de xoc es va executar entre el novembre i el desembre del 2024 i va servir per reparar quatre quilòmetres de voravies malmeses.