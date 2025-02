Els cònsols reclamen al Govern i FEDA que l'enllumenat torni a ser gratuït per als comuns

Publicat per Víctor González Canillo Verificat per Creat: Actualitzat:

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha informat que els comuns han reclamat al Govern i a FEDA que l'enllumenat torni a ser gratuït per a les administracions comunals, cosa que equivaldria a tornar a la situació anterior a la crisi energètica provocada per la invasió russa d'Ucraïna, en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols celebrada a Canillo. Cal recordar que aleshores els comuns van acceptar pagar el servei per ajudar l'elèctrica a rescabalar-se de les pèrdues per l'alça dels preus de l'energia. En el marc d'aquesta negociació, les corporacions parroquials han proposat a l'executiu que s'aclareixi quins serveis ha d'assumir cada administració a les carreteres generals i secundàries.

Els cònsols han rebut avui l'Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA) que ha proposat en la compareixencça la creació d'una taula de treball formada per "polítics i experts" que permeti desenvolupar una estratègia sobre el rumb que ha de prendre el creixement urbanístic. "Crec que hi ha d'haver una taula de reflexió i de recull de dades que cada 5 o 10 anys doni una visió actualitzada de la situació d'Andorra", ha assenyalat el secretari de l'APTA, Jordi Cerqueda, en declaracions als mitjans.