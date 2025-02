El comú posa en marxa una ecoïlla per als restaurants a les Fontetes

Verificat per

Verificat per

Publicat per

Els restaurants del centre de la Massana llençaran els seus residus, a partir d’ara, a la nova ecoïlla instal·lada a les Fontetes. Cada establiment disposa d’una targeta d’identificació, amb un codi QR, amb la qual poden obrir els contenidors de rebuig, envasos i cartró. Participen en aquesta prova pilot catorze restaurants, que han estat seleccionats perquè estan situats a la zona de les Fontetes i l’avinguda Sant Antoni, on hi ha punts de recollida sovint desbordats.

D’aquesta manera, es permet millorar els punts verds de recollida, descongestionant les illetes destinades als residus generats pels particulars. D’altra banda, es podrà fer un estudi de dades de volumetria dels residus que generen aquests establiments, com a productors singulars de residus, i analitzar altres paràmetres, com ara els horaris en què es dipositen més deixalles. A més, aquesta informació serà molt útil de cara a decidir el futur model de recollida selectiva de residus.

“Amb aquesta prova pilot centralitzarem els residus dels establiments de restauració”

Roger Fité, Cònsol menor



El cònsol menor, Roger Fité, assegura que “amb aquesta prova pilot centralitzarem els residus dels establiments de restauració a un únic punt i guanyarem en imatge de la parròquia, ja que es descongestionen els punts de recollida tradicionals”. Fité també destaca la importància d’obtenir dades i informació sobre volums de les diferents tipologies de residus aplicats al sector de la restauració.

Durant els sis mesos de durada de la prova pilot, el comú mantindrà contacte amb els restaurants participants per resoldre dubtes i atendre els seus neguits.

Una de les línies estratègiques del comú és l’aposta per la sostenibilitat, amb accions com ara la campanya de compostatge, la gestió forestal o aquesta prova pilot per millorar la recollida selectiva.