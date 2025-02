La capital repararà cinc quilòmetres de voravies malmeses

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella repararà cinc quilòmetres de voravies malmeses de la parròquia en una actuació que s'emmarca en el pla integral que s'està duent a terme als punts més crítics de les vies de pas de la parròquia per millorar-ne l'estat i la seguretat de la població, segons informa en un comunicat. El concurs públic per contractar una empresa privada i disposar de més equips de treball per fer els treballs entre el març i el maig es publicarà demà al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

El conseller de Serveis Públics, i Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, ha explicat que amb la voluntat d'accelerar i augmentar les actuacions ja existents. "Som conscients que tenim voravies amb deficiències i, per aquest motiu, continuem incrementant els recursos per reparar el paviment de les més malmeses i millorar la seguretat dels ciutadans", ha apuntat. Les zones d'actuació seran Prada Ramon, Castell de Sant Vicenç, Baixada del Molí, Prada Motxilla, Ciutat de Valls i doctor Molines, així com al Passatge Europa.

La primera fase del pla de xoc es va executar entre novembre i desembre del 2024 i va servir per reparar quatre quilòmetres de voravies malmeses. A més, també es va rehabilitar el paviment de la parada de bus situada al carrer Prat de la Creu, 81-83, la qual es trobava en mal estat a causa de la circulació de vehicles pesants, segons recorda el comú.