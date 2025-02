Acord perquè tots els busos de la L6 acabin el trajecte a la Cortinada

Publicat per Víctor González Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Ordino i el Govern estan a punt de tancar un acord perquè la línia d’autobús nacional L6 arribi fins a la Cortinada en totes les freqüències. Ara com ara, la L6 només fa parada a la Cortinada a primera hora del matí i a última hora de la nit: el primer autobús surt de Bordes del Riu –de dilluns a dissabte a tres quarts i cinc de set i, el diumenge i els festius, cinc minuts més tard. L’últim del dia també arriba a la Cortinada –de dilluns a divendres, el vehicle surt de l’Estació Nacional, a Andorra la Vella, a les deu de la nit, mentre el dissabte ho fa cinc minuts més tard i, els diumenges i els festius, a dos quarts menys cinc de deu de la nit. La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, espera que la línia comenci a funcionar a l’inici del curs escolar vinent.

L’ampliació del servei permetrà millorar la seguretat a la rotonda de la plaça de la Closa. És un dels punts de la CG-3 al seu pas per la parròquia en què hi ha més trànsit, ja que connecta el poble d’Ordino amb els pobles de la vall. Com que el diàmetre de la rotonda és de poc més de 10 metres, l’autobús ha d’aturar-se i fer una maniobra complicada per girar. Allargar la línia fins a la Cortinada evitaria que els autobusos haguessin de fer aquests moviments estranys i potencialment perillosos quan arriben a rotonda. Mentre Coma explicava ahir al qui escriu la notícia els canvis previstos a la L6, una moto va estar a punt de topar amb un dels cotxes de línia.

“Hem demanat que cada quart d’hora l’autobús de la L6, amb la freqüència normal, arribi a la Cortinada, on hi ha una rotonda on es pot girar d’una sola maniobra”, va apuntar la mandatària. En aquest moment el departament de Mobilitat de Govern està acabant de tancar dos punts: els horaris i les parades. “No volem que se superposin les parades del bus parroquial amb les del bus nacional. Com que la nostra vall és tota recta, això voldrà dir que probablement la nostra línia haurà de començar a la Cortinada i acabar al Serrat o a l’aparcament de Sorteny. El que no podem fer és duplicar el servei nosaltres. Cal eliminar les duplicitats”, va assenyalar la cònsol major.

MÉS POBLACIÓ

Un altre dels factors que han motivat la demanda del comú a Govern és l’increment dels residents a la parròquia en els últims anys. Ordino té uns 5.500 habitants, un miler dels quals –és a dir, prop del 20%– viuen a la Cortinada, el segon nucli més poblat. El primer és el poble d’Ordino, on resideixen unes 3.000 persones. La resta es reparteixen entre la resta de nuclis urbans situats al fons de vall: per ordre, Sornàs, Ansalonga, Arans, Llorts i el Serrat.

LA PLAÇA DE LA CLOSA ES TRANSFORMARÀ EN UN 'APRÈS-SKI' La plaça de la Closa d’Ordino es transformarà en un après-ski els dissabtes del 15 de febrer al 8 de març. La proposta, adreçada als esquiadors que baixen de les pistes d’Ordino Arcalís, és una “aposta clara per dinamitzar el turisme i l’economia local”, segons va remarcar la cònsol major, Maria del Mar Coma, en roda de premsa. L’esdeveniment tindrà lloc de dos quarts de cinc de la tarda a dos quarts de nou del vespre i inclourà música en directe amb grups andorrans i gastronomia a càrrec de restauradors de la parròquia i d’arreu del país. Aquesta primera edició de Cota 1.300 –el nom s’ha triat perquè fa al·lusió a l’altitud on se situa el poble d’Ordino i on tindrà lloc l’esdeveniment– serà una mena de prova pilot. Si té èxit, la voluntat del comú és que a partir de l’any vinent s’allargui durant tota la temporada d’hivern.



La iniciativa vol oferir una nova manera de viure l’après-ski, més relaxada i de qualitat, contribuint a dinamitzar els negocis locals de la parròquia. Les primeres dues hores aproximadament estaran amenitzades amb Retronika Lounge Music amb la col·laboració del Grup Flaix, i després hi haurà música en directe.



El 15 de febrer pujaran a l’escenari The Swing Girls, amb un repertori que inclou peces de Glenn Miller, Michael Bublé i Ella Fitzgerald; el 22 de febrer, Anyway, una banda andorrana de versions amb un repertori que va de Bob Marley a U2; l’1 de març, Moonstation, un duo que combina temes propis amb versions de pop, rock, blues, reggae i neo soul en un estil propi autodefinit com chill-out orgànic; el 8 de març, Antònies Darkness, una banda també andorrana que ofereix versions de pop-rock amb un toc acústic i folk.