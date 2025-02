Punt de recollida de residus per a restaurants a les Fontetes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de la Massana ha instal·lat una ecoïlla a les Fontetes per recollir els residus dels restaurants. La corporació explica que es tracta d'una prova pilot de sis mesos per millorar els punts de recollida i extreure dades de separativa de residus en una iniciativa en la que participen catorze establiments seleccionats perquè estan a prop de les Fontetes i a l'avinguda Sant Antoni, "on hi ha punts de recollida sovint desbordats", indica en un comunicat.

L'accés a l'ecoïlla es fa amb una tarja identificativa que té un qr per obrir els contenidors de rebuig, envasos i cartró. El comú remarca que la instal·lació servirà per millorar els punts verds de recollida, en descongestionar les zones de recollida de residus de particulars. I també per disposar de dades de volumetria dels residus que generen aquests restaurants i analitzar dades com els horaris en que es dipositen més deixalles. El cònsol menor, Roger Fité, ha destacat que amb la prova pilot es centralitzen els residus dels establiments en un punt i "guanyarem en imatge de la parròquia, ja que descongestionen els punts de recollida tradicionals".