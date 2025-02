Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella ofereix durant les vacances escolars de Carnaval (del dilluns 24 al divendres 28 de febrer) onze activitats per a infants i joves organitzades pels departaments de Social i Esports, conjuntament amb set entitats esportives de la parròquia. En total hi ha 250 places per a infants de sis a 16 anys.