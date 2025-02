Canillo celebrarà una reunió de poble per presentar als veïns els nous projectes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de Canillo ha programat una reunió de poble, el 19 de febrer a les 19 hores a l'auditori del Palau de Gel, per presentar els nous projectes de la parròquia i donar a conèixer les principals inversions. Així doncs, s'explicarà l'augment de la inversió per desenvolupar projectes com el telefèric, el càmping Pla, la renovació de les voravies del centre del poble o les obres de renovació del Palau de Gel. D'altra banda, també es parlarà sobre la modificació del POUPC, que comporta la suspensió de l'atorgament de llicències de parcel·lació en sectors en què la planificació comporti qualsevol modificació del règim urbanístic anterior.