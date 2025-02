El conflicte entre els arquitectes i els comuns continua enquistat

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El conflicte entre el Col·legi d’Arquitectes i els comuns per la contractació de professionals no residents al país ja fa més de mig any que s’allarga. I, mentre no canviïn les coses, no sembla que s’hagi de resoldre. Ho va expressar amb claredat aquesta setmana el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, en la roda de premsa posterior al consell de comú: “La voluntat tant d’Andorra la Vella com de la resta de comuns és treballar plegats. Si el Col·legi s’ha decantat per aquesta opció [impugnar els comuns per adjudicar projectes a arquitectes estrangers], s’ho han de fer mirar”.