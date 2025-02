La bicicleta de carretera, protagonista aquest dilluns al Cicle de Cinema de Muntanya i Viatges

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cicle de Cinema de Muntanya i Viatges continua aquest dilluns 10 de febrer amb les curses de llarga distància en bicicleta de carretera de protagonistes. Carlos Mazón i Patrick Pascó seran els encarregats del col·loqui que acompanyaran de diferents projeccions sobre les seves experiències. Mazón és organitzador de curses com la Transibèrica que cobreix una distància de 2.600 km amb sortida a Bolzano i arribava a Bilbao, també de la Transpyrenees i la Basajaun. Per la seva banda Pascó aportarà la seva experiència personal com a participant en alguna d’aquestes curses i altres com la Gravel-Augusta. Es tracta de curses de ciclisme d’ultradistància i també d’autosuficiència que obliguen a tenir preparació no només física sinó també tècnica per fer-hi front.

Aquesta sessió del Cicle de Cinema de Muntanya i Viatges tindrà lloc a l’Andorra Congrés Centre Ordino, ACCO, dilluns 10 de febrer a les 21 h. La programació continuarà el dilluns següent, dia 17 de febrer a la mateixa ubicació i versarà sobre una aventura vertical al límit protagonitzada per Genoveva Seydoux.