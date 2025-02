Passarel·la per visitar les molleres

El comú d’Ordino, el quart d’Ordino i els promotors de la Querola han acordat construir un recorregut visitable a la zona de molleres situada a tocar dels apartaments de luxe. Segons va explicar aquesta setmana al Diari la llevadora del quart, Roser Calvo, la parcel·la on es troben aquests espais humits és propietat de la institució i, per tant, “no es poden tocar”. La normativa interna prohibeix al quart vendre els terrenys de què és titular i només permet cedir-ne l’ús en alguns casos –per exemple, si un veí necessita travessar-lo per poder sortir de casa. “El quart d’Ordino té una funció de protecció del medi ambient molt important”, afirma Calvo.

El projecte en què treballen el comú i els promotors de la Querola consisteix a construir unes passarel·les de fusta que sobrevolin la zona de molleres. Es tracta d’una infraestructura que facilita l’accés als espais naturals evitant alhora de generar-hi un impacte destructiu. Els treballs començaran un cop estiguin enllestides les obres a la Querola, iniciades a final del juliol del 2012. Els promotors també hauran d’arranjar la font que alimenta la mollera. També propietat del quart –totes les fonts del poble són del quart, com els camins i la majoria de boscos–, avui és plena de brutícia i bardissa.

El terreny on s’alça la promoció era un aiguamoll de muntanya. L’impacte del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) –actualment en procés de revisió– sobre les molleres és petit, ja que la majoria es troben en zones no urbanitzables. Fins al moment la política del comú ha estat avaluar individualment la importància de cadascuna de les molleres afectades en el moment de desenvolupar els plans parcials d’unitats d’actuació amb presència de zones humides.

Als Pirineus, les molleres s’alimenten generalment d’aigua freàtica, infiltrada procedent de fonts i rierols. En els climes atlàntics de muntanya, on hi sol haver més precipitacions, també n’hi ha de formades per l’aigua de pluja. A part de constituir reserves d’aigua dolça, les molleres són hàbitats i biòtops molt particulars i presenten una forta concentració d’espècies especialitzades, endèmiques, rares o amenaçades. Són, per tant, espais estratègics per a la conservació de la biodiversitat. El Govern va identificar fa tres anys unes 1.700 molleres. Se’n troben moltes als parcs naturals de Sorteny i del Comapedrosa i a la vall del Madriu.