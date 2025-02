Publicat per Redacció Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Encamp ha convocat el concurs per adjudicar el subministrament de carpes per a la 4a Fira multisectorial que organitza la corporació i per a la FesTAPA. Les ofertes s’han de presentar abans del 24 de març a les deu del matí. Seguidament, s’efectuarà l’obertura pública dels plecs. La documentació es pot consultar al web del comú.