Col·laboració amb Barcelona per l’habitatge

Andorra la Vella i Barcelona han acordat establir una col·laboració per afrontar de manera conjunta els reptes que afecten ambdues ciutats en matèria d’habitatge, innovació social i desenvolupament econòmic. Així ho van determinar els cònsols d’Andorra la Vella, Sergi González i Olalla Losada, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant la reunió mantinguda ahir a l’ajuntament de Barcelona, segons van apuntar fonts de la corporació en un comunicat.

“[...] Hem acordat definir un full de ruta per establir una col·laboració estable i duradora”

Durant la trobada, van tractar-se qüestions com ara la crisi de l’habitatge, l’economia emergent, i els nous reptes socials i culturals als quals les dues ciutats s’hauran d’adaptar en els pròxims anys. En aquest sentit, i tenint en compte les accions que s’estan duent a terme a la Ciutat Comtal en matèria d’habitatge, Collboni va allargar la mà per oferir formacions als tècnics d’Andorra la Vella per desenvolupar projectes i incentivar la col·laboració entre les dues administracions. “Els nostres professionals podran nodrir-se de l’experiència de l’ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de crear sinergies i compartir coneixements”, va exposar el cònsol major.

Segons el comú, aquesta col·laboració obre la porta a futures accions conjuntes entre ambdues capitals per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i afrontar els reptes que comparteixen. “Estem molt contents d’aquesta primera presa de contacte i hem acordat definir un full de ruta per establir una col·laboració estable i duradora entre administracions”, va apuntar el cònsol major.

ALIANÇA IBEROAMERICANA

D’altra banda, cal recordar que paral·lelament el comú ha establert contactes amb Madrid i Lisboa per establir una aliança entre les tres capitals de la península Ibèrica. La iniciativa té com a objectiu abordar problemes comuns i cooperar en projectes estratègics. González va reunir-se al novembre amb l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el marc de la Trobada de ciutats iberoamericanes, en què van acordar mantenir futures reunions per explorar possibles col·laboracions.