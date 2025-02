Set milions gràcies als aparcaments

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Escaldes-Engordany preveu ingressar durant aquest exercici un total de set milions d’euros per la gestió dels aparcaments. Així ho va avançar ahir el cònsol menor, Quim Dolsa, durant la roda de premsa posterior al consell de comú. Dolsa, també titular de Finances, va defensar l’ampliació de les places de pàrquing comunals, ja que és una línia d’inversió que permet sumar beneficis “molt importants”. “Estem fent inversions que ens aportin ingressos”, va apuntar. Dolsa, a més, va assenyalar que són despeses relatives, atès que “estàs treballant a casa teva i no has de pagar el lloguer [amb referència a la titularitat dels terrenys dels pàrquings]”. Precisament, la cònsol major, Rosa Gili, va recordar que la corporació manté en negociació un projecte que implica la construcció d’un aparcament en una illa del Clot d’Emprivat. “S’està treballant perquè, en lloc de cobrar l’impost de la construcció i una petita part de cessió, ens donin en espècies una planta d’aparcament”, va detallar la cònsol. “Té molts números per tirar endavant.” El pàrquing sumaria 150 places. En aquest sentit, Gili també va remarcar la necessitat d’ampliar les zones d’aparcament, ja que el boom de la construcció ha suposat la desaparició d’un gruix important de places (ubicades en parcel·les privades).