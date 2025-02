El conseller de la minoria al comú d’Andorra la Vella David Astrié va reclamar ahir a la majoria, en la sessió de consell celebrada a la tarda, que tiri endavant el projecte de pisos de lloguer a preu assequible de Terra Vella si cap inversor privat hi està interessat. “És urgent. És una qüestió de necessitat. No podem demorar més aquesta decisió al·legant que hi ha altres opcions”, va etzibar el mandatari.

El termini per presentar ofertes al concurs per construir els pisos acabava al desembre, però el comú va allargar-lo dos mesos. “Si el concurs queda desert, tenim altres opcions, com ara un procediment negociat o un concurs internacional”, va insistir el conseller d’Habitatge, Marc Torrent.

Astrié va fer aquestes declaracions en el debat de la proposta d’exempció fiscal per a concessions publicoprivades en habitatge. Tots els consellers van votar a favor d’aquest punt, que premetrà que les empreses s’estalviïn el percentatge de l’impost de transmissions patrimonials que han de pagar al comú (el 3% sobre el valor del bé immoble). “Continuem treballant per fer més atractiu el concurs que tenim en marxa per a la concessió per a la promoció d’un edifici d’habitatge de lloguer assequible a Terra Vella, així com les futures licitacions que puguin sorgir en aquesta mateixa línia”, va remarcar Torrent.

Pel que fa al Reviu, el conseller d’Habitatge va apuntar que s’està estudiant la possibilitat de modificar-ne alguns punts per atraure més participants. El programa per rehabilitar pisos en desús i posar-los al mercat a preu assequible ha rebut una sol·licitud.

D’altra banda, el cònsol major va explicar, arran d’una pregunta de la minoria, que el comú ha desestimat un recurs del Col·legi d’Arquitectes per intrusisme contra d’adjudicació de la visió estratègica de l’urbanisme parroquial a un gabinet estranger. La corporació va respondre al col·legi que no és competència comunal avaluar si hi ha intrusisme.

En la sessió també va aprovar-se l’ampliació de la recollida d’envasos. Es farà tres dies a la setmana (dilluns, dimecres i divendres), en lloc de dos.