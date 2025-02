S’adjudica el bar del Prat Gran per 5.206 euros mensuals

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de la Massana ha adjudicat la concessió del bar-restaurant del parc del Prat Gran a Colatte Ski per un cànon mensual de 5.206 euros, segons recull d’edicte publicat ahir al BOPA. El termini és de sis anys, prorrogable tàcitament per períodes de dos anys fins a un màxim de deu anys, incloent-hi el període principal i les seves pròrrogues. El concurs, a què només han pogut presentar-se empreses del país, va convocar-se el novembre de l’any passat. La decisió d’ajudicar el contracte a la candidatura guanyadora va prendre’s per acord de junta de govern.