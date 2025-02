El Passeig Valira torna a estar operatiu després de la renovació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Passeig Valira de Sant Julià de Lòria torna a estar completament operatiu després de les obres iniciades al desembre i finalitzades al gener. Segons explica la corporació, durant aquest temps s'han dut a terme diferents treballs de segurització i consolidació del recorregut. Concretament, s'ha reparat la tanca perimetral de fusta, i s'ha refet la xarxa de protecció, els diferents sotracs i part de les passarel·les de fusta que passen per sobre del riu.

Després d'anys sense inversió, el comú va destinar el 2024 uns 50.000 euros per totes aquestes tasques. Per aquest 2025, també hi ha prevista una nova partida destinada a l'execució de treballs de millora i manteniment.