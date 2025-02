L’obra de remodelació de l’avinguda d’Encamp s’iniciarà a la primavera

Simulació de com serà l’avinguda.COMÚ D’ENCAMP

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de remodelació de l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa començaran la primavera d’aquest any. Els treballs es desenvoluparan en dues fases. Tenint en compte les dificultats per treballar a l’aire lliure durant l’hivern a la població fronterera, la segona fase s’executarà entre la primavera i l’estiu del 2026. El concurs per adjudicar les obres es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) aquest mes.