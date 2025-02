Escaldes compra tres parcel·les de la vall del Madriu per 675.000 euros

El comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquest tarda per unanimitat la compra de tres parcel·les de la vall del Madriu –dos terrenys i una borda– per un cost de 675.000 euros. Les parcel·les estan situades a l’entrada de la vall, a prop del Pont de Sassanat, i segons ha dit la consellera Magda Mata l’adquisició permetrà acostar l’entorn als escaldencs (la previsió és organitzar-hi colònies o un campus d’escalada). El conseller Quim Dolsa ha agraït a la família propietària de les parcel·les que hagi prioritzat fer la venda al comú i no pas a mans privades.