Els infants d’Ordino reben un compostador després de demanar-lo al Consell d’Infants

Els infants de l’Escola de Maternal i Primera Ensenyança d’Ordino han rebut aquest dijous un compostador per part del comú. Es tracta d’un dipòsit per transformar els residus orgànics en compost que els mateixos alumnes van sol·licitar en el marc del Consell d'Infants i que ara ja és una realitat. "Els valors que es transmeten són mediambientals. Quan es duen a terme iniciatives com aquesta des de les escoles o durant la infància, això acaba tenint un impacte en l’entorn familiar", ha destacat la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, que ha estat present en l'entrega del recipient, que s'ha instal·lat al pati del centre educatiu. "Els infants involucren els pares en aquest procés, fomentant el compostatge, el reciclatge i una consciència més gran envers la cura del medi ambient", ha afegit la mandatària comunal.

El cap d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Font, també present en l'acte, ha explicat que aquest projecte educatiu és una oportunitat per apropar conceptes com l’economia circular i la bioeconomia als infants de manera pràctica. "Una manera efectiva de donar valor a aquests residus és transformar les restes orgàniques en un compost de gran qualitat, que després es pot reutilitzar per tenir cura de les plantes. A l’escola, on també hi ha un hort, aquest procés encaixa perfectament en un cicle sostenible i autosuficient", ha subratllat Font, qui també ha ressaltat que aquesta iniciativa també pot tenir un impacte en l’àmbit familiar, tot ajudant a promoure petits canvis socials cap a una major sostenibilitat. "Permet als infants comprendre el cicle natural del carboni, un concepte que es treballa en biologia en cursos més avançats, però que aquí s’introdueix de manera pràctica des de ben petits. Així poden entendre què passa amb la matèria orgànica quan una planta es mor, com es transforma i com es pot aprofitar de manera beneficiosa", ha afegit el cap d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat del comú ordinenc.

De fet, Font ha comentat que el pati d’una escola potser no és l’emplaçament ideal per a un compostador, però ha insistit que en aquest projecte no es busca la perfecció, sinó un cas pràctic amb una finalitat pedagògica. "És important recordar que només s’hi poden posar restes vegetals fresques: res de carn, peix ni aliments cuinats, únicament verdures i fruita. L’any passat, els alumnes ja van visitar les instal·lacions del comú per veure com funciona el procés, van rebre una explicació detallada i ara els toca posar-ho en pràctica", ha apuntat el cap d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, mentre assegurava que el sistema és molt senzill. "Cal anar afegint restes orgàniques cada dia o cada dos o tres dies, però també s’ha de controlar la humitat. Si el compost s’asseca, el procés s’atura, així que és necessari mantenir un cert grau d’humitat", ha assenyalat Font. "Això implicarà que els alumnes no només llencin les restes i se n'oblidin, sinó que hagin de fer-ne un seguiment: regar, remenar i cuidar el compost perquè el procés es desenvolupi correctament", ha conclòs.