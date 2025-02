El comú destina 1,5 milions a les obres del Parc de l’Ossa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Encamp va aprovar recentment, en sessió consell, un crèdit extraordinari d’1.424.697,80 euros per liquidar el cost final de l’obra de construcció del Parc de l’Ossa. Ahir va publicar-se l’edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), en què el comú explica que l’informe de la direcció facultativa de l’obra ha experimentat un cost addicional d’1.356.855,05 euros, a què cal afegir els honoraris addicionals de redacció del projecte i direcció d’obra, que se situen en 67.842,75 euros, unes despeses que no estan previstes al pressupost del 2025. És per aquest motiu que l’administració parroquial, en la sessió de consell de comú del dia 30 de gener, va aprovar el crèdit extraordinari. Aquesta modificació es finançarà amb l’increment d’ingressos d’una altra partida.