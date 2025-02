Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller de la minoria al comú d'Andorra la Vella, David Astrié, ha instat la majoria, en el consell de comú d'avui a la tarda, a tirar endavant el projecte de pisos de lloguer a preu assequible de Terra Vella si cap privat hi està interessat. "Fem el favor de fer-ho. És urgent. És una qüestió de necessitat. No podem demorar més aquesta decisió al·legant que hi ha altres opcions", ha etzibat el mandatari. El termini per presentar ofertes al concurs per construir els pisos acabava al desembre, però el comú va allargar-lo dos mesos més. En la sessió s'ha aprovat una bonificació del cànon que els adjudicataris de projectes publicoprivats han de pagar al comú. La mesura vol incentivar la participació en projectes com el de Terra Vella.