Talls al Pont de la Tosca per la instal·lació d'una grua mòbil

Talls al Pont de la Tosca per la instal·lació d'una grua mòbilComú d'Escaldes-Engordany

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Escaldes-Engordany ha anunciat nous talls, a partir de demà 6 de febrer, a l'avinguda del Pont de la Tosca, entre els números 8 i 12 on s'ubicarà un camió i s'instal·larà una grua mòbil, per continuar amb les obres. L'administració parroquial ha informat que durant les restriccions s'habilitarà un pas alternatiu "per garantir la fluïdesa del trànsit".