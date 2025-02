Sant Julià i la Massana incorporaran nous sensors per a la detecció d'incendis forestals

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

En el marc del projecte Interreg Sudoe SenForFire, destinat entre altres objectius a desenvolupar xarxes sense fil de sensors per a la detecció primerenca d'incendis forestals, s'han iniciat les primeres proves de verificació dels prototips desenvolupats. Diversos socis espanyols del projecte, han dissenyat i fabricat la primera sèrie de mòduls electrònics de detecció d'incendis basats en sensors de cost baix. Un cop desenvolupats i testats els sensors, és previst que durant aquest 2025 es comencin a instal·lar a les zones on s'han de desenvolupar els casos d'estudi. A Andorra s'implementaran en boscos de la Massana i de Sant Julià de Lòria.

L'investigador de la Universitat d'Extremadura (UEx), Jesús Lozano, ha explicat que "aquests sensors són capaços de detectar gasos com CO (Monòxid de Carboni), CO2 (Diòxid de Carboni), H2 (Hidrogen), NO2 (Diòxid de Nitrogen) i O3 (Ozó), així com compostos orgànics volàtils (COVs)".

Les proves inicials, amb les quals s'ha buscat avaluar el rendiment d'aquests dispositius en diferents condicions i seleccionar els més adequats per a la detecció primerenca d'incendis, s'han dut a terme al laboratori i al túnel de vent a cel obert de l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA) del CSIC, a Madrid, així com en condicions reals amb un petit incendi controlat a Àvila.

Segons explica l'investigador de la UEx, "els resultats han estat encoratjadors, destacant la gran sensibilitat i rapidesa de resposta dels sensors òptics de partícules (PM) i alguns sensors de gasos". La velocitat i la intensitat de resposta han variat segons la tecnologia de detecció utilitzada, la proximitat al foc i el mètode de mesurament (amb sistema de presa de mostra d'aire o sense). En particular, els sensors MOS (CO, NO2 i O3), EC (CO i COVs) i PID (COVs) han mostrat un millor rendiment en comparació dels sensors NDIR de CO2.

"Aquest avenç suposa un pas clau cap a sistemes d'alerta més eficaços, capaços de detectar incendis en les primeres fases i millorar la capacitat de resposta davant el risc de grans incendis forestals que afronta el territori Sudoe", conclou l'investigador.