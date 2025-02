El comú encara negocia l’acord que facilitarà l’accés rodat a Canrodes

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella està a punt de tancar el conveni que permetrà habilitar l’accés rodat a l’espai Canrodes per l’antic camí Ral. Segons va explicar ahir el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, en declaracions als mitjans de comunicació, la corporació està en la “fase final de les negociacions” amb la propietat d’un terreny adjacent al futur equipament. L’entrada a Canrodes s’haurà de fer per la rotonda de la Borda Bastida. Per sortir caldrà girar a la dreta i seguir per l’antic camí ral. En aquest punt el vial és estret i fa un revolt pronunciat, de més de 90 graus. L’acord farà possible solucionar aquest problema.