Obertes les inscripcions per participar en la rua conjunta de carnestoltes

Les inscripcions per participar en la rua conjunta de carnestoltes d’Escaldes i Andorra la Vella, que se celebra l’1 de març, van obrir-se ahir i es tancaran el 27 de febrer a la una de la tarda. El nombre mínim de persones per participar en el concurs de comparses és de vuit i està obert a totes les edats. La temàtica de les disfresses és lliure i el jurat en valorarà l’elaboració i l’originalitat, així com la posada en escena i la qualitat de la coreografia. Per participar en la rua amb elements motoritzats caldrà presentar una assegurança de responsabilitat i no s’acceptarà cap inscripció amb vehicles d’entre 3 i 3,5 tones.

El concurs manté les dues categories de premis. La de comparses, amb 800 euros (primer), 650 (segon), 450 (tercer) i, 300 euros per a la comparsa més familiar, i la de coreografies, amb premis de 500 euros (primer), 400 (segon) i 300 (tercer).