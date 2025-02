Avancem demana que el parc eòlic del Maià no malmeti l’entorn

Avancem, el grup de la minoria al comú d’Encamp, reclama que el parc eòlic del Maià, impulsat per FEDA i el Govern, sigui compatible amb la conservació de l’entorn natural. “Considerem molt positiu tot el que sigui aconseguir generar més energia renovable per esdevenir menys dependents dels combustibles fòssils i de les importacions. És important diversificar les fonts d’energia. Tot i això, creiem que cal reduir al màxim l’impacte paisatgístic del projecte”, va declarar ahir la consellera del grup comunal Marta Pujol en declaracions al Diari.

La previsió de FEDA és que el parc eòlic estigui operatiu el 2027. La setmana passada el Govern va aprovar amb caràcter definitiu el pla sectorial d’infraestructures eòliques, un pas imprescindible en el procés administratiu per posar en marxa el projecte. El pròxim pas serà la signatura del conveni de cessió gratuïta dels terrenys on es construirà el parc, situats a Encamp i Canillo. L’executiu ja disposa de l’informe favorable de totes dues corporacions. Un cop s’hagi fet la reserva de sòl, FEDA ja hi podrà començar a construir les instal·lacions.

Marta Pujol, Consellera de la minoria



Segons va assegurar Pujol, la majoria no ha informat la minoria de l’informe en les últimes comissions d’Obres Públiques i Urbanisme. La consellera va explicar, a més, que en el conveni de la nova concessió del domini esquiable de la parròquia a Saetde ja es preveia que s’aprovés un pla d’infraestructures eòliques i es posaven les condicions perquè el parc eòlic no afectés les instal·lacions de la concessió i respectés les disposicions d’impacte paisatgístic i ambiental. Tot i això, va afegir Pujol, “des del mandat passat hi va haver una manca de transparència manifesta amb l’oposició i la població de totes les qüestions referents a la nova concessió, i ara tampoc no hem pogut saber res sobre aquest informe favorable”.

El cost estimat per a la construcció del parc eòlic del Maià és d’uns 30 milions d’euros. Aquest projecte preveu la instal·lació de sis a vuit aerogeneradors. Un cop en funcionament, es preveu que el parc generi una producció anual equivalent al consum de 15.000 llars, contribuint així a cobrir aproximadament el 30% de la demanda elèctrica actual d’Andorra. L’equipament permetria evitar l’emissió d’entre 4.900 i 6.400 tones de diòxid de carboni a l’any.

En els pròxims cinc anys FEDA invertirà un total de 180 milions d’euros a fi d’incrementar la producció d’energies renovables, així com en l’extensió de les xarxes de calor, en la millora de l’eficiència al centre de tractament de residus i en la connexió elèctrica amb Espanya. Paral·lelament, cal recordar que FEDA s’ha fixat com a objectiu per al 2030 que tota l’electricitat importada estigui certificada com a renovable. És per això que incrementarà la compra de certificats d’electricitat renovable.