Teletreball des de l’estranger a Sant Julià

Sant Julià de Lòria

Els empleats del comú de Sant Julià de Lòria podran teletreballar des de l’estranger. Segons l’article 5 del reglament del treball a distància del comú lauredià, aprovat aquesta setmana en sessió de consell, la plantilla podrà desenvolupar aquesta modalitat laboral “al Principat d’Andorra o en països que ofereixin un nivell adequat de protecció de dades d’acord amb la normativa de protecció de dades de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa”. L’article també especifica que, si el permís de teletreball li és revocat, el treballador haurà d’assistir a les dependències del comú de forma presencial en un màxim de 24 hores.

No tots els treballadors del comú podran sol·licitar el teletreball. Si la feina només queda garantida amb la presència física de l’empleat al centre de treball, la possibilitat d’accedir a aquesta modalitat s’exclourà automàticament. En cada cas, es farà un estudi aprofundit de la demanda per determinar-ne la viabilitat, incidint en els pros i els contres i sota la supervisió del cap superior. Totes les decisions seran supervisades i revisades oportunament per validar-ne l’eficiència, així com la continuïtat, la renovació o la revocació.

Tot i que fa quatre anys el comú va introduir el teletreball per garantir la continuïtat dels serveis públics durant la pandèmia, no disposava encara d’un reglament que el regulés. El text ha estat fruit de la feina de la comissió de gestió de persones i la taula de personal, creades durant aquest mandat.

L’equip de govern actual fa una aposta clara pel teletreball. La consellera de Cultura i de Gestió de Persones, Teresa Areny, va defensar aquesta setmana al ple en què va aprovar-se el reglament que el teletreball “s’orienta a reforçar el treball per resultats i objectius, permet més flexibilitat laboral, afavoreix la conciliació familiar, promou el compromís amb el medi ambient i la mobilitat sostenible, preveu una reducció en riscos d’accidents de treball i millora l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda”.

El control de la productivitat dels empleats que treballin de forma remota serà estricte. El cap de servei o departament podrà sol·licitar al departament de Gestió i Desenvolupament de Persones i a la Secretaria General la informació relativa a la connexió del teletreballador via VPN al seu ordinador ubicat en dependències comunals, així com la desconnexió de l’escriptori remot, com a element de comprovació de la consecució d’objectius.