Obertes les inscripcions al carnaval d'Andorra la Vella i Escaldes

Les inscripcions per participar en la rua conjunta de Carnestoltes d'Escaldes i Andorra la Vella, que se celebra l'1 de març, s'han obert aquest matí i el termini finalitzarà el 27 de febrer a la una del migdia. L'organització recorda que el nombre mínim de persones per participar en el concurs de comparses és de 8 i que està obert a totes les edats. La temàtica de les disfresses és lliure i el jurat en valorarà l’elaboració i l’originalitat, així com la posada en escena i la qualitat de la coreografia durant la cercavila. Per participar en la rua amb elements motoritzats caldrà presentar la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil per cobrir qualsevol accident, apunta l'organització, que també diu que no s'acceptarà cap inscripció amb vehicles grans d'entre 3 i 3,5 tones.

El concurs manté les dues categories de premis. Per una banda, la de comparses, amb 800 euros (primer), 650 (segon), 450 (tercer) i, 300 euros per a la comparsa més familiar. Per l’altra, la del concurs de coreografies, amb premis de 500 euros (primer), 400 (segon) i 300 (tercer).

La rua tindrà lloc l’1 de març a partir de les 18 hores. Els participants hauran de ser una hora abans al parc de la Mola d’Escaldes-Engordany des d’on començarà la desfilada en direcció al c/ Constitució, av. Carlemany, av. Meritxell i plaça Bartumeu Rebés, on finalitzarà la rua. En acabar, es farà una botifarrada per a tots els participants i se celebrarà el final de festa a l’auditori del Centre de Congressos amb l’actuació de les comparses que participin en el concurs de coreografies. Abans de finalitzar la festa es donaran a conèixer els guanyadors dels concursos de comparses i coreografies.