Candelera solidària

Ahir al matí, a la plaça de l’Església de Sant Pere Màrtir, un bon grapat d’escaldencs van reunir-se per jugar solidàriament o, simplement, comprovar l’esperit col·laboratiu dels seus veïns. Antoni Vidal, el mestre de cerimònies, va recordar que els Encants d’enguany coincidien amb la Candelera, la patrona dels treballadors de l’aigua i de l’electricitat. La Candelera, per cert, també marca el dia en què, si es vol complir la tradició fermament, cal recollir el pessebre. Entre la Candelera i els Encants (amb més de cent anys d’història), podem assegurar que la temporada de Nadal es va clausurar definitivament (massa tard, sí).

El cas és que la subhasta i el sorteig van servir bons fruits: 4.515 euros de recapte, que es donen a la divisió parroquial de Càritas Andorra. Vidal, com sempre, cantava els elements de cada lot abans de subhastar-los o sortejar-los. Lots, o paneres, amb una línia molt similar (potser massa): pa moreno, coca masegada, bull, llonganisses, orelles de porc salades, confitura, mel, melindros, un assaig sobre la història de la parròquia, etc.

Les apostes van arrencar tímidament (des dels cinquanta euros de sortida) i alguna panera es va arribar a pagar a tres-cents euros. “No m’estranya que Escaldes sigui la pubilla”, va assenyalar el repartidor del joc. Entre subhasta i sorteig, Vidal recitava algun poema de Rossend Marsol (conegut com “l’advocat dels pobres”) i els dansaires de l’Esbart Santa Anna (de totes les edats) ballaven peces tradicionals.

Després de l’últim número, els veïns es van disgregar i tothom va poder gaudir d’un aperitiu d’embotit i vi. “S’agraeix molt la participació de tothom”, va concloure la cònsol major, Rosa Gili.

VEÏNS SENSE ACCÉS AL PÀRQUING PODRAN APARCAR AL CARRER

“No hi ha altre remei”. És la conclusió de la cònsol major, Rosa Gili, davant la interrupció d’algunes línies de bus nacional i comunal durant els dies 4 i 5 de febrer, ja que, a la zona de Caldes, caldrà instal·lar-hi una grua de grans dimensions per acabar la passarel·la projectada en aquest punt. Pel que fa als busos, el servei es podrà garantir, però “hi haurà canvis de recorregut” als quals caldrà estar atent. “El servei no quedarà descobert”. Quant als veïns que es desplacin en vehicle propi, a aquells que no puguin accedir al pàrquing “se’ls facilitarà aparcar al carrer, a prop de casa”.