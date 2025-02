La trobada de la Candelera de Canillo aplega 50 padrins

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Com és tradició a Canillo, cada 2 de febrer per celebrar la Candelera, els padrins han berenat creps plegats. Aquest any han participat 50 persones, juntament amb mossèn Ramon i els cònsols del comú, Jordi Alcobé i Marc Casal, a més de la consellera de Benestar Social, Sílvia Mandicó, qui han comentat alguns dels actes previstos en el calendari d’activitats per la gent gran previst per aquest any, entre els quals destaquen diversos tallers com els de memòria o ioga, xarrades i dinars com el d'Aina per Pasqua i Nadal, així com el programa 'Horts per la Gent Gran' o un viatge d'una setmana a l'estranger encara per definir.

Aquesta programació està acordada, conjuntament, entre el comú i l’associació de gent gran de la parròquia. En aquest sentit, el cònsol menor, Marc Casal, ha remarcat que “avui és un dia a Canillo per trobar-nos amb padrins i padrines amb qui compartim els creps tradicionals de la Candelera i també aprofitem per posar en comú el calendari d’activitats que s’ha programat amb la gent gran enguany i recollir les seves impressions i suggeriments”.