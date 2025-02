Una segona barrera al pàrquing dels Serradells per agilitzar sortides

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella instal·larà una segona barrera a l’aparcament dels Serradells per agilitzar les entrades i les sortides en els moments de més afluència. Segons va explicar aquesta setmana al Diari la cònsol menor, Olalla Losada, l’aplicació amb codi QR per accedir al pàrquing agreuja les congestions a les hores punta. “Quan els cotxes arriben, els conductors han de treure el mòbil, entrar a l’aplicació i esperar-se uns segons perquè es carregui. Quan no hi ha un tràfic d’usuaris gaire elevat, el sistema és molt àgil. Però quan surten deu persones alhora fa que s’endarrereixi una mica la sortida i que, per tant, hi hagi una mica de cua. Estem treballant per posar solució a aquests problemes”, va detallar la mandatària. Disposar d’una segona barrera permetria desviar una part dels cotxes que s’hi acumulen.