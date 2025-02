La programació cultural d'Encamp obrirà la venda d'entrades demà

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Encamp obrirà la venda d’entrades dels espectacles de la programació cultural demà a partir de les deu del matí. Els tiquets es podran comprar a través del web del comú i tots els actes es faran a la Sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural. La programació s'estén de gener a maig i compta amb actes tant gratuïts com de pagament inclosos en diversos gèneres com la música en directe, el teatre, la dansa o musicals. En el marc de la programació, la Sala de festes va acollir ahir el concert del grup nacional ‘Hysteriofunk’, sota un públic fidel i molt entregat, segons apunta el comú.

El preu dels espectacles de pagament oscil·la entre els 10 i els 14 euros per als adults, i els 5 i 7 euros per als infants. El primer d'aquests espectacles serà el 6 de març a les nou de la nit amb l'obra de teatre 'Males dones', i abans de l'última funció, que tindrà lloc el 22 de maig amb el concert de Mami Maiga, hi haurà sis espectacles més