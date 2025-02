Quaranta-sis treballadors del comú s’han prejubilat des del 2007

Quaranta-sis treballadors del comú d’Encamp s’han acollit a la prejubilació des del 2007. És a dir, des que la corporació va aprovar el reglament del programa de jubilació voluntària. La normativa permetia la prejubilació amb només 45 anys si s’havia servit 10 o més anys al comú. En la sessió de consell celebrada dijous a la tarda va apujar-se l’edat mínima per acollir-se a aquesta opció a 55 anys. La proposta va ser aprovada amb el vot a favor de la majoria i en contra d’Avancem, el grup de la minoria.

El programa de jubilació voluntària vigent en els últims 18 anys era insostenible per a les finances i l’organització dels recursos humans del comú. N’hi ha prou amb una xifra per poder imaginar-se l’abast del problema a què s’havia d’enfrontar la corporació. En els darrers 10 anys, el cost del programa s’ha multiplicat per sis. La modificació del reglament aprovada dijous no entrarà en vigor fins al gener del 2026, quan hagi passat un any de la publicació del text al BOPA. D’aquesta manera, els treballadors que estiguin a punt d’accedir a la jubilació anticipada d’acord amb la normativa actual podran triar si s’acullen al programa ara o més endavant.

El comú va engegar el procés per reformar el programa l’octubre de l’any passat. Després de tres reunions –dues a Encamp i una al Pas de la Casa– en què van recollir-se els dubtes, les aportacions i els suggeriments dels treballadors, va encarregar-se un informe a una consultoria externa en dret laboral. Tot seguit va treballar-se la proposta de modificació en les comissions de personal i de recursos humans.

El 92% dels funcionaris actuals es podran acollir al programa en algun moment de la seva carrera professional. La reforma de la normativa ha eliminat els trams d’edat de 45 a 49 anys i de 50 a 54. El primer tram passa a ser de 55 a 59 anys, amb una antiguitat mínima d’accés de 20 anys, i una pensió del 50% del salari mitjà dels darrers cinc anys treballats. El segon tram i últim és de 60 a 64 anys, amb una antiguitat mínima d’accés de 24 anys i una pensió del 60% del salari mitjà dels darrers cinc anys treballats.

Els funcionaris que participin en el programa hauran de renunciar explícitament a exercir una activitat laboral remunerada al comú mentre en siguin beneficiaris. La percepció de prestacions de jubilació voluntària és incompatible amb qualsevol altra retribució com a funcionari o agent de l’administració, de caràcter indefinit o eventual, per serveis prestats al sector públic.

ELS CANVIS

1. QUARANTA-SIS TREBALLADORS DEL COMÚ

Quaranta-sis treballadors del comú s’han acollit al programa de jubilació voluntària des que va aprovar-se el 2007, durant el consolat de Miquel Alís.

2 L’EDAT MÍNIMA DE PREJUBILACIÓ: DE 45 A 55 ANYS

La normativa permetia la prejubilació amb només 45 anys si s’havia servit 10 anys o més al comú. Aquesta setmana s’ha apujat a 55.

3 ELS CANVIS ENTRARAN EN VIGOR EL 2026

La modificació del reglament entrarà en vigor d’aquí a un any per facilitar l’accés a la prejubilació als que estan a punt de complir els requisits.