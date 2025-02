El parc del Prat del Roure serà més inclusiu i accessible

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell d’infants d’Escaldes, celebrat ahir al matí, va aprovar, per unanimitat, incorporar millores al Prat del Roure per fer-lo més accessible als infants amb mobilitat reduïda. Durant el debat, els alumnes van fer propostes com la d’organitzar un mercat solidari en benefici d’Unicef, instal·lar cendrers a les papereres de la via pública i refer i senyalitzar millor el camí escolar cap a totes les escoles. Totes les propostes han estat aprovades, informa el comú. La sessió va ser conduïda per la cònsol major, Rosa Gili, i la consellera d’Infància, Maria Carriço.