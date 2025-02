El comú renovarà el grup de bombeig de l’Estadi Comunal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú vol renovar el grup de bombeig de captació d’aigua potable de l’Estadi Comunal. Per aquest motiu ha convocat un concurs per adjudicar les obres. La finalitat d’aquesta licitació és la redacció del projecte i la direcció de les obres per a la renovació del grup de bombeig. Les bombes daten dels anys noranta i s’ha vist la necessitat de renovar-les i embellir-les amb l’objectiu de millorar la impulsió de l’aigua captada dels pous de l’estadi als dipòsits de les Escaubelles, perquè siguin energèticament eficients i compleixin els requisits vigents de seguretat elèctrica. El projecte ha d’incloure les renovacions del grup de bombeig i dels equipaments elèctrics de maniobra i control de les bombes, incloent-hi el cablejat elèctric, i l’adequació dels espais de l’edifici de bombeig.