Suspesa l’aprovació de nous plans parcials i urbanitzacions

El consell de comú de Sant Julià de Lòria va aprovar ahir al matí, en sessió extraordinària d’urgència, una suspensió temporal de les llicències de parcel·lació de terrenys i de noves urbanitzacions. La decisió respon a la necessitat de frenar l’escalada del creixement urbanístic. Els estudis de capacitats de càrrega màxima indiquen que alguns equipaments estan al límit de saturació. A més, la suspensió de llicències d’obres en altres parròquies ha generat un efecte crida i el comú ha detectat un moviment de promotors amb interès de desenvolupar projectes a Sant Julià. “Corríem el risc, si no s’aplicaven aquestes mesures, que acabés passant el que ha passat en altres llocs del país”, va afirmar el cònsol major, Cerni Cairat, en declaracions als mitjans de comunicació.

“Corríem el risc [...] que acabés passant el que ha passat en altres llocs del país” Cerni Cairat, Cònsol major

La mesura no comporta una aturada total de les construccions. A les parcel·les que tenen la consideració de sòl urbà consolidat es podrà continuar edificant. Cairat va recordar que la parròquia arrossega de fa anys un problema d’urbanitzacions inacabades. Un argument més, va remarcar, per no autoritzar-ne de noves.

La sessió va convocar-se dimecres passat. La manca de temps per analitzar tota la informació relativa als canvis urbanístics va motivar l’abstenció de la minoria. “Abans d’aixecar la mà en un ple de comú sense saber què comporta hem preferit tenir una posició neutra i expectant”, va argumentar el conseller Josep Majoral.

Per la seva part, Cairat va defensar que la suspensió de llicències permetrà, “de manera pausada, ordenada i consultiva”, iniciar el procés per revisar el pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP). Alhora, va fer una crida al Consell General i al Govern perquè prenguin mesures per regular la demanda creixent d’habitatge i definir un model urbanístic sostenible. “Els recursos naturals estan molt tensionats. L’administració té la responsabilitat d’establir un marc de desenvolupament que respecti les persones i el territori”, va afegir.

Els estudis de capacitat de càrrega mostren que la parròquia encara té possibilitats de creixement, però també indiquen que els col·lectors d’aigües residuals secundaris d’Aixirivall i el general –el que desemboca a la depuradora– estan al límit de saturació, tal com ja va avançar fa uns mesos el Diari. A més, en alguns quarts, com ara els de Bixessarri i Nagol, no hi ha prou aigua per assumir creixements de població pronunciats.