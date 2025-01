El pressupost preveu més de quatre milions d’inversió

Publicat per Víctor González Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb 23,6 milions d’euros de previsió d’ingressos i 20,4 de despeses, el comú preveu tancar els comptes del 2025 amb més de tres milions d’euros de superàvit. La xifra, però, és una mica enganyosa, ja que s’hi haurà d’incloure un crèdit extraordinari –s’aprovarà més endavant, un cop el comú disposi del pressupost i el projecte tècnic dels treballs– per finançar les obres de reconstrucció del Centre Cultural Lauredià. Aquesta factura probablement deixarà la corporació en números vermells, tot i que en cap cas el dèficit posaria en perill les finances comunals.

Les inversions s’enfilen a poc més de quatre milions d’euros, el 56,42% menys que el 2024. D’entre les més rellevants, cal destacar la reforma de la plaça Calonge, la remodelació del parc del Prat del Senzill, la construcció d’una nova deixalleria i d’un nou magatzem comunals a la zona de la Riberola, la transferència de capital a la Fundació Laurus –encarregada de la gestió dels pisos tutelats per a majors de 65 anys– i la refacció d’alguns trams de la carretera de la Rabassa.

Pel que fa a Camprabassa, la societat que gestiona Naturland, s’ha aprovat una pòlissa de 670.000 euros per finançar noves instal·lacions a la cota 1.600. La inversió permetrà posar en marxa una nova atracció de cara a l’estiu, amb què el centre d’activitat a l’aire lliure preveu generar prou ingressos per assolir l’autosuficiència econòmica.

La minoria va abstenir-se en la votació dels comptes perquè considera que són de “tràmit” i de “gestió”, segons va assenyalar Majoral. “Trobo a faltar partides que marquin una visió de com volem dinamitzar la parròquia a mitjà termini”, va afirmar el conseller. Cairat, per la seva part, va argumentar, enumerant alguns dels projectes d’inversió més destacats, que titllar els comptes de pressupost “de tràmit” és “injustificat i agosarat”.

Un altre punt ratificat durant la sessió va ser el reglament que permet efectuar teletreball a tots aquells empleats que treballen al comú. Fins ara l’ens comunal no comptava amb una normativa d’aquesta classe, tret de la que es va regular durant la pandèmia provocada per la covid-19. A partir d’ara els empleats podran treballar telemàticament sempre que la seva professió ho permeti.

D’altra banda, també va aprovar-se per unanimitat el pla d’igualtat de gènere del comú, que ha de servir per eliminar les desigualtats en matèria de gènere que encara hi ha a la corporació. El pla es fonamenta en una diagnosi prèvia de la paritat en el si del comú encarregada el 2023.

Finalment, cal remarcar que va anunciar-se la reobertura de la cuina a la Llar de Lòria. La Cullera de la Llar, el servei de menjador de la llar, a partir d’ara serà gestionada directament pel comú.