Enric Dolsa considera tancat l’afer judicial per Grifols

El conseller d’Units per Ordino Enric Dolsa dona per tancada la controvèrsia sobre el projecte del laboratori de Grifols, després que la societat creada per impulsar-lo hagi estat liquidada. En unes declaracions posteriors al consell del comú d’ahir va explicar que, tot i tenir l’opció de presentar més documentació davant el Tribunal d’Estrasburg, ha decidit no fer-ho per evitar despeses innecessàries, ja que el projecte ja es troba cancel·lat.