La crema de gener pronostica un hivern encara viu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'arbre de la crema de gener de Canillo, que se celebra cada any el dia 31 del primer mes, ha cremat poc i lent, fet que, segons la tradició, encara queda el fred de l'hivern per endavant. L'acte ha comptat amb la participació d'un centenar de persones que s'han reunit al Camp del Som, entre elles el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha estat l’encarregat d’encendre l’arbre "en una tradició canillenca que ens pronostica, enguany, encara un hivern de fred que ja ens va bé perquè això és bo per les estacions i per Canillo", ha apuntat el cònsol. La festa ha estat acompanyada per la música de la Canillo's Band Tocant.