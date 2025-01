El comú renovarà el grup de bombeig de la captació d'aigua de l'Estadi Comunal

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella vol renovar el grup de bombeig de captació d'aigua potable que hi ha a l'Estadi Comunal. Per aquest motiu ha convocat un concurs per començar a plasmar aquesta millora. La finalitat d'aquesta licitació és la redacció del projecte i la direcció de les obres per a la renovació del grup de bombeig de captació d'aigua potable. Segons informen des del comú de la capital, les bombes daten dels anys 90 i s'ha vist la necessitat de renovar-les i embellir-les amb l'objectiu de millorar la impulsió de l'aigua captada dels pous de l'estadi als dipòsits de les Escaubelles perquè siguin energèticament eficients i compleixin els requisits vigents de seguretat elèctrica.

Segons detallen des de la corporació comunal el projecte ha d'incloure les renovacions del grup de bombeig i dels equipaments elèctrics de maniobra i control de les bombes, inclòs el cablejat elèctric, i l'adequació dels espais de l'edifici de bombeig.

Un cop s'adjudiqui, l'empresa tindrà un termini de deu setmanes per a la redacció del projecte i posteriorment es licitarà l'obra.

Tal com s'ha publicat aquesta setmana al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), les persones interessades a presentar ofertes a aquest concurs tenen fins al 4 de març per fer-ho. L'obertura de pliques es farà l'endemà.