Sant Julià suspèn l'aprovació de nous plans parcials i urbanitzacions

El consell de comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat avui al matí, amb el vot a favor de la majoria i l'abstenció de la minoria, suspendre l'aprovació de noves llicències de parcel·lació i d'urbanització. La mesura no inclou les parcel·les de sòl urbà consolidat. En aquest cas, els propietaris sí que tramitar llicències d'edificació.

La suspensió s'ha aprovat per evitar la proliferació de projectes urbanístics a la parròquia després que la resta de comuns hagin tirat endavant diverses restriccions a la construcció.

Aquest punt s'ha aprovat en una sessió de consell extraordinària convocada ahir i celebrada abans de la sessió ordinària prevista per a avui. En aquest segon ple s'ha aprovat el pressupost per al 2025. Amb 23,6 milions de previsió d'ingressos i 20,4 de despeses, els comptes presentarien un superàvit al final de l'any de més de tres milions. Durant l'any, però, s'hi haurà d'incloure un crèdit extraordinari per finançar les obres de reconstrucció del Centre Cultural Lauredià actualment en procés de revisió per part del comú. Aquesta factura segurament deixarà la corporació en números vermells, tot i que en cap cas el dèficit posaria en perill les finances comunals.