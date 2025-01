Quinze restaurants, a les jornades de cuina d’hivern

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una quinzena de restaurants participaran de l’1 de febrer al 2 de març en la 17a edició de les jornades de cuina d’hivern de la Massana Fogons. Els restauradors han preparat plats típics dels mesos d’hivern. Entre l’oferta del cicle gastronòmic hi ha des d’un menú complet fins a plats únics o tapes acompanyades de degustació de vins. A més, també hi ha dos establiments que ofereixen un menú de calçots, que s’allargarà fins a l’abril. La consellera de Dinamització, Bet Rossell, va assegurar que “aquestes jornades estan plenament consolidades i situen la Massana com un referent gastronòmic”, tot remarcant l’evolució constant del cicle. “En aquests moments estem oferint un producte que combina la tradició amb ingredients locals, de qualitat i de temporada”, va afegir.