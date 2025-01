El pla d’eficiència de la xarxa potable costa 188.000 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de la Massana ha fet pública l’adjudicació del servei d’assessorament per a la cerca de mecanismes que permetin dur a terme el pla d’inversions per incrementar l’eficiència de la xarxa potable, per un preu total de 188.835,68 euros, a l’empresa KPGM, SLU. L’acord es va publicar ahir al matí al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, tot i que la data de la signatura és del 22 de gener passat, i estableix que contra aquest acte pot interposar-se un recurs administratiu davant del comú en el termini d’un mes a comptar de la data de la seva notificació, és a dir, a partir d’ahir.