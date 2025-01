Més zona verda a la plaça del Poble

La nova plaça del Poble d’Andorra la Vella multiplicarà per tres la superfície de zona verda de l’actual. En total, 1.300 metres quadrats estaran coberts d’arbres, matolls i gespa, segons va revelar el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, en la reunió de poble que es va celebrar ahir al vespre al Centre de Congressos de la capital. Uns 120 veïns de la parròquia van assistir a la trobada.

González i Losada, durant l’acte.Fernando Galindo

En l’exposició, els consellers van destacar altres detalls de la plaça. Hi haurà dues zones de joc, una per a infants de fins a sis anys i una altra per a majors de sis anys. L’espai escènic de la plaça Vinyes tindrà el doble de superfície de l’actual i disposarà d’un sostre reflector. Per tota la plaça hi haurà zones d’ombra perquè els ciutadans puguin gaudir de l’espai durant tot l’any. El paviment, fet amb material rocós reciclat d’una pedrera, s’impermeabilitzarà, fet que permetrà posar fi als problemes crònics de filtracions de la infraestructura. Els treballs avancen al ritme previst i, per tant, la plaça podria inaugurar-se per la Festa Major.

“Encara s’hi poden fer alguns ajustaments, sobretot els que tenen a veure amb la usabilitat” Sergi González, Cònsol major

D’altra banda, en declaracions prèvies a l’acte als mitjans de comunicació, el cònsol major, Sergi González, no va descartar fer canvis en alguns detalls del projecte de remodelació de la plaça si ho demanen els ciutadans. “Encara s’hi poden fer alguns ajustaments, sobretot els que tenen a veure amb la usabilitat”, va assenyalar.

La reunió també va servir per fer balanç del primer any de mandat i exposar els projectes que el comú portarà a terme el 2025. En el torn de paraula per als ciutadans, González va confirmar, tal com ja havia anunciat en alguna entrevista, que aquest any el comú farà una prova pilot per estudiar si és viable tallar el trànsit a l’altura de Pyrénées els caps de setmana per transformar un tram de l’avinguda Meritxell en una zona d’ús exclusiu per als vianants.

Altres propostes destacades per a aquest any i el mandat són la creació d’una línia interparroquial de transport públic que uneixi Andorra la Vella amb Escaldes-Engordany, la interconnexió de les xarxes d’aigua potable de les dues parròquies i la revisió del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP), que el comú preveu haver enllestit cap al setembre. Amb relació als canvis en la normativa urbanística, González va assenyalar que s’emmarquen en una “visió” per construir la parròquia dels pròxims 25 anys.

Pel que fa als comptes, el conseller de Finances, Quim Miró, va afirmar que la voluntat de la corporació és tancar el mandat amb 13 milions d’endeutament, quatre menys que el desembre del 2023. A més, va avançar que el pressupost corresponent a l’exercici del 2024 es tancarà amb uns sis milions de superàvit, ja que els ingressos se situaran en uns 60 milions d’euros i, les despeses, en 54 milions.